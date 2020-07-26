شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نائب محافظ «التحلية»: ارتفاع حرارة مياه البحر تسبب في انخفاض الإمدادات بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

قال المهندس عبدالله الزويدنائب محافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة لشؤون التشغيل: إن ارتفاع درجة حرارة مياه البحر أثّرت في المراحل الفنية لتحلية المياه من محطة شركة الجبيل للماء والكهرباء (جواب) وهو ما أثر على كميات المياه بالمنطقة الشرقية.

وفي لقاء له عبر قناة الإخبارية، أوضح “الزويد” أن عملية تحلية المياه تمم عبر مراحل عدة بدءًا من استخلاصها من مياه البحر انتهاء بتوريدها للمستهلك، مُشيرًا إلى أن شركة “جواب” تستخدم تقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل، حيث تبدأ هذه التقنية بعد تنقية مياه البحر من الشوائب عن طريق قسم الطرد الحراري، ثم تمر المياه بعدة مراحل وصولًا لعملية التكثيف التي تتأثر كميات المياه المستخلصة منها بشكل مباشر بدرجات حرارة المياه، وهو ما أدى لخفض كميات المياه المحلاة.

وأضافمحافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة لشؤون التشغيل أن علاقة المؤسسة بشركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء بدأت منذ عام 2010 بتوقيع اتفاقية البيع المستمر لمدة 20 عام، حيث تستلم المؤسسة بموجبها كميات تعاقدية تُقدر بنحو 500 متر مكعب يوميًا لتقوم المؤسسة بتوريدها لمدن ومحافظات المنطقة الشرقية بالتنسيق مع المديرية لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية.