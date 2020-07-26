استنفار نيابي في لبنان بعد إصابة أحد النواب بكورونا

وبدأ التحرك النيابي اللبناني بعدما قدم عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" عن القوات اللبنانية النائب ​جورج عقيص​، في حديث تلفزيوني، إعتذاره من كل شخص كان قد خالطته في الأيام الماضية، متمنياً أن لا يكون قد نقل العدوى إلى أي شخص آخر.

وكشف عقيص أنه زار الكثير من الأماكن في الأيام الماضية، بعضها معلن في وسائل الإعلام أو غير معلن، مؤكداً أنه كان يتخذ الإجراءات اللازمة في الإجتماعات، إلا أنه لفت إلى أن مرحلة التفشي في لبنان خطيرة جداً، قائلاً: "التقيت بأناس كثيرين في البرلمان وخارجه وكنت على تواصل مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كما التقيت رئيس المجلس النيابي نبيه بري".

وأشار عقيص إلى أنه تم الطلب منه الحجر لمدة 48 ساعة على أن يعيد الفحص يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أنه لم يكن لديه أي عوارض.

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وفي السياق نفسه، أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" عن التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية النائب ​آلان عون​، إلى "أنّني أجريت فحص الـ"PCR" فور تلقّي خبر إصابة زميلي النائب ​جورج عقيص​، الذي نلتقي به يوميًّا في كثير من اللجان كان آخرها الخميس، وقد جاءت نتيجتي سلبيّة".

وأكد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الوقاية بالكمّامة وتطهير اليدين باستمرار هي ما حمتني، والأرجح حمت كثير من الزملاء الّذين تواجدوا الخميس في المجلس. "عيشوا طبيعي ولكن لا تستهتروا".

كما أجرى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ فحص كشف فيروس كورونا وأتت النتيجة سلبية، بحسب ما ذكرت قناة "LBCI"اللبنانية.