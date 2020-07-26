صحيفة:التصعيد بريف القنيطرة هو تبادل للرسائل بين إيران وإسرائيل

وذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الأشهر المقبلة قبل ​الانتخابات الرئاسية​ الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ستشهد مزيداً من التوتر بسبب سعي ​تل أبيب​ إلى تكثيف الغارات في سوريا لإبعاد تنظيمات تابعة لطهران عن ​الجنوب​ وتوجيه ضربات داخل إيران لتأخير البرنامج النووي، مقابل جهود إيران لاستدراج مواجهة في سوريا بدلا من أن تكون على أراضيها".

وربطت المصادر بين التصعيد الأخير في ريف القنيطرة وحادثة عبور ​طائرة​ مدنية إيرانية فوق قاعدة التنف الأمريكية شرقي سوريا واقتراب مقاتلة من طراز "إف -15" أمريكية منها، والغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في ريفي ​دير الزور​ ودمشق.

وشن الطيران المروحي الإسرائيلي قرب منتصف الليلة، اعتداء صاروخيا مستهدفا عددا من المواقع السورية في محافظة القنيطرة وريفها.