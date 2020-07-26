شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يكلف مهدى جوليد برئاسة حكومة تصريف أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو مساء السبت، نائب رئيس الوزراء مهدى خضر جوليد، رئاسة حكومة تصريف أعمال، خلفاً لحسن على خيرى الذى فقدت حكومته ثقة البرلمان.

وأفاد بيان للرئاسة الصومالية، أن جوليد سيتولى حكومة تصريف الأعمال حتى يعين الرئيس شخصية جديدة تخلف خيرى فى رئاسة الحكومة خلال 30 يوماً وفقاً للدستور.

وأضاف البيان، أن تعيين حكومة تصريف الأعمال يأتي في إطار تعزيز أعمال الحكومة وتفادي حدوث فراغ حكومي لحين تعيين رئيس وزراء جديد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصومال يكلف مهدى جوليد برئاسة حكومة تصريف أعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.