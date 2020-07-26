شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الحج» يكشف الاستعدادات الكاملة لمراحل أداء الحجاج للمناسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، تفاصيل مراحل أداء الحجاج للمناسك، والاستعدادات الكاملة لتصعيدهم إلى مشعر عرفات يوم الخميس المقبل في موسم حج استثنائي جراء فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لـ«عكاظ»، أكد “الشريف” اكتمال المرحلة الأولى من استقبال ‏ضيوف الرحمن وتصعيدهم إلى مكة المكرمة، لإسكانهم في الفنادق المعدة من وزارة الصحة وتشرف عليها بشكل مباشر وزارة الحج التي جهزت مقراً متكاملاً، بدءا من الرابع وحتى الثامن من ذي الحجة، قبل ذهاب الحجاج إلى مشعر منى، وخصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة.

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وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون لاستقبال الحجاج المتعافين من فيروس كورونا الذين لا يحتاجون للحجر المؤسسي.

‏وتابع الشريف: “بدأنا من يوم الجمعة ‏استقبال الحجاج ‏وتواصل استقبالهم أمس (السبت) الذي سيشهد ‏اكتمال المرحلة الأولى من الاستقبال، ‏لينطلق جميع الحجاج في اليوم الثامن ‏لبدء نسك الحج بتنظيم وخطط معدة ‏لقضاء يوم التروية قبل تصعيدهم لعرفات، ‏ومن ثم المبيت في مزدلفة ‏وقضاء أيام التشريق في مشعر منى‏، ورمي الجمرات وطواف الإفاضة”.

وقال إن كل مرحلة من هذه المراحل ‏لها خطة تنفيذية ‏استثنائية مفصلة ‏تعتمد في الأساس على البروتوكولات ‏الصحية ‏لضمان سلامة الحجاج.

وبين ‏وكيل وزارة الحج ‏أن جميع الحجاج ‏ممن وصلوا في المرحلة الأولى سيتم أخذ مسحة منهم ‏داخل الحجر المؤسسي، مع تقديم ‏إرشادات توعوية خاصة بطواف القدوم ‏والسعي وشرح تفصيلي كامل ‏عن الخطط والمعايير ‏الصحية والبرتوكولات ‏التي سيتم تطبيقها.