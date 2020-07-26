شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: طواقم طبية لمرافقة ضيوف الرحمن خلال المناسك لتحقيق حج آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية جهودها الرامية لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج، بتخصيص عيادة طبية متخصصة فى كل مقر سكن للحجاج، ويرافق كل مجموعة من الحجاج ممارسون صحيون طوال الوقت لتقديم المساعدة الطبية.

ويرافق حجاج بيت الله الحرام طواقم طبية وإسعافية مجهزين بجميع الوسائل فى كل خطوة لخدمة ضيوف الرحمن.

وهيأت الوزارة المرافق الصحية فى المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة وذلك فى مستشفى منى الوادى، ومركز صحى 29 فى عرفات، والمستشفى الميدانى، والعيادة المتنقلة، كما جهزت مستشفى متحركاً مخصصاً للعناية المركزة ، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز.



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