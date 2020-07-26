شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: 20 طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت أجواء الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني يوم السبت، إن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب يوم الجمعة. وأفاد البيان بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب. وأضاف البيان أنه تم يوم السبت تسجيل 9 خروقات معادية أيضا في أجواء الجنوب، حتى الساعة الواحدة ظهرا. Advertisements وأكدت قيادة الجيش متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وتعتبر الخروقات الإسرائيلية المستمرة خرقا للسيادة اللبنانية والقرار الأممي 1701.

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