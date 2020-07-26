شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى فى خطاب تكليف المشيشى: نحترم الشرعية ولكن آن وقت مراجعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس التونسى قيس سعيّد، المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشى إلى تكوين الحكومة فى مدة أقصاها شهر.

وأكد الرئيس لدى تسليمه رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة لهشام المشيشى، أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات، مشددًا على أن الحفاظ على السلم الأهلى واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه، وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.

وقال " نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرًا صادقًا وكاملاً عن إرادة الأغلبية".

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