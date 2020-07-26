حكومة الوفاق: لا علاقة ولا علم لنا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان، نُشِر على صفحته بموقع فيسبوك، لم يتم التنسيق مع المجلس بشأن الزيارة، لافتا إلى أن المجلس اتخذ إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.
وأكد المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركً أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجا على الشرعية وقوانين الدولة.
كما أصدر المجلس الرئاسي -بحسب البيان- تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس الرئاسي لمنع تكرار اية خروقات مستقبلا.
وكانت وسائل إعلام ليبية أكدت، في وقت سابق اليوم، وصول ليفى إلى مدينة مصراتة "للاجتماع بشخصيات سياسية ومسلحة من المدينة في زيارة تشمل أيضًا الخمس وترهونة"، ما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُلقب بعض الساسة والناشطون العرب ليفي بـ"عراب الربيع العربي" ويتهمونه بهندسة التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا والمساهمة بإسقاط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق: لا علاقة ولا علم لنا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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