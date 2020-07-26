حكومة الوفاق: لا علاقة ولا علم لنا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان، نُشِر على صفحته بموقع فيسبوك، لم يتم التنسيق مع المجلس بشأن الزيارة، لافتا إلى أن المجلس اتخذ إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.

وأكد المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركً أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجا على الشرعية وقوانين الدولة.

كما أصدر المجلس الرئاسي -بحسب البيان- تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس الرئاسي لمنع تكرار اية خروقات مستقبلا.

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وكانت وسائل إعلام ليبية أكدت، في وقت سابق اليوم، وصول ليفى إلى مدينة مصراتة "للاجتماع بشخصيات سياسية ومسلحة من المدينة في زيارة تشمل أيضًا الخمس وترهونة"، ما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُلقب بعض الساسة والناشطون العرب ليفي بـ"عراب الربيع العربي" ويتهمونه بهندسة التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا والمساهمة بإسقاط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.