اليمن… صفقة تبادل أسرى ورفات بين الحكومة و"أنصار الله" في البيضاء

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر قبلي لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش اليمني أفرج عن نجل محافظ محافظة البيضاء المعين من "أنصار الله"، فارس على محمد المنصوري، بعد 3 أشهر ونصف من أسره وقريبه "أسامة ناصر المنصوري" في كمين بجبهة الحازمية شرق البيضاء، مقابل إطلاق سراح الشيخ القبلي الضابط في الشرطة العسكرية محمد عبد القادر العبدلي، اعتقلته "أنصار الله" في فبراير الماضي بتهمة التخابر مع التحالف العربي.

وأضاف أن الصفقة شملت تبادل رفات 4 من المقأومة الموالية للجيش اليمني، مقابل رفاة النقيب في القوات الموالية لـ"أنصار الله" نعيم ناصر صالح الجوفي.

وكانت "أنصار الله" أعلنت الخميس الماضي، على لسان رئيس لجنة الأسرى التابعة للجماعة، عبد القادر المرتضى، تحرير 10 من أسراها بصفقة تبادل مع الحكومة الشرعية عبر وساطات محلية في جبهتي شبوة ومأرب، جنوب شرقي وشمال اليمن.