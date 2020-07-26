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الجيش الأردنى يعلن إحباط عملية تسلل من سوريا ويضبط كميات من الحشيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الأردنى، صباح الأحد، إحباط عملية تسلل لعدد من الأشخاص حاولوا اجتياز الساتر الحدودى من الأراضى السورية باتجاه الأراضى الأردنية.

وقال الجيش فى بيان صحفى، إن قوات حرس الحدود الأردنية فى المنطقة العسكرية الشرقية، طبقت قواعد الاشتباك مع هؤلاء المتسللين.

وأضاف البيان أن أحد المتسللين أصيب بجراح، فيما تراجع البقية إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضُبط 252 كف حشيش وحُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

 

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