شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية توضح تفاصيل فيديو يظهر شخص يسئ لعلم المملكة بحائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة للفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، واتضح بحسب ما نقلت "واس" أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

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