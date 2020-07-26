شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. الرئيس التونسى يعين هشام المشيشى رئيسا للوزراء.. ترامب يعلن حالة الطوارئ بهاواى.. حجاج بيت الله الحرام يصلون مكة المكرمة.. الأردن تعلن عودة الطيران 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرنسا ستطلب فحوصات كورونا للقادمين من 16 دولة بينها 6 دول عربية

كشف رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أن فرنسا ستطلب فحوصات كورونا للمسافرين القادمين من 16 دولة، من بينها.

كاستكس

لبنان ترجئ جلسات اللجان النيابية وتعلق عمل المحاكم بعد تصاعد إصابات بكورونا

قرر مجلس النواب اللبنانى إرجاء جميع جلسات اللجان النيابية التي كانت من المقرر أن تنعقد يومي

الرئيس التونسى يعين وزير الداخلية هشام المشيشى رئيسا للوزراء

كلف الرئيس التونسى قيس سعيد، يوم السبت، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة.

هشام المشيشى

الرئيس الأمريكى يعلن حالة الطوارئ فى هاواى بسبب إعصار دوجلاس

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم حالة الطوارئ في ولاية هاواي وأمر بالمساعدة الفيدرالية.

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السابق يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيز، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة فى ديسمبر على الرغم من فرض الأمم المتحدة عقوبات عليه.

الكويت تنهى العزل المفروض على الفروانية اعتباراً من الخامسة من صباح الأحد

أعلن مركز التواصل الحكومى بالكويت على تويتر، اليوم السبت، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتباراً من الخامسة من صباح غد الأحد.

علم الكويت

حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى مكة المكرمة وسط إجراءات احترازية.. صور

بدأ عدد من حجاج بيت الله الحرام، الوصول إلى مكة المكرمة، استعدادا للمشاركة فى أداء المناسك، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وذلك وفق قناة "السعودية".

فيديو.. الشرطة التركية تعتدى على مسيرات "أمهات السبت".. اعرف تفاصيل القصة

أعتدت الشرطة التركية، على والدات طلبة الكلية الحربية المعتقلين على خلفية اتهامات بالمشاركة فى تحرك الجيش التركى يوليو 2016.

الكونجرس الأمريكى يمرر مساعدات عسكرية لإسرائيل بحوالى 40 مليار دولار

أشاد اللوبي الإسرائيلى الأمريكى "إيباك" فى واشنطن بمجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين لتمريرهما مساعدات عسكرية.

السعودية: اقتصار القطع الفنية بمقرات الجهات الحكومية على الأعمال الوطنية

السعودية: اقتصار القطع الفنية بمقرات الجهات الحكومية على الأعمال الوطنية.

صوت أمريكا: إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بإقدامها على ملء خزان سد النهضة

قالت إذاعة صوت أمريكا إن إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بإقدامها على المرحلة القادمة من ملء خزان سد النهضة، وأشارت الإذاعة فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى.

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سد النهضة

ماليزيا تصنف مدينة كوتشينج منطقة حمراء بسبب كورونا

أعلن مدير عام الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله اليوم السبت أنه تم تصنيف مدينة كوتشينج.

الأردن تعلن عودة حركة الطيران فى 5 أغسطس المقبل

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني هيثم مستو أن اعادة فتح المطارات وعودة الطيران الدولي ستكون في الخامس من أغسطس.

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة مصورة، فى بث مباشر، قالت خلاله: إننا مقبلون خلال هذه الفترة على انتخابات مجلس الشيوخ.

نبيلة مكرم

جنوب أفريقيا تتصدر القارة السمراء فى إصابات كورونا بـ14 ألف حالة خلال يوم

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا 13 ألفًا و 994 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

النائب العام بالأردن يحظر النشر بقضايا وقف نقابة المعلمين المحسوبة على الإخوان

قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، حظر النشر في القضايا المتعلقة بقرار كف يد مجلس نقابة المعلمين المحسوبة على جماعة الإخوان،

سقوط أمطار بساحات المسجد النبوى في المدينة المنورة .. فيديو وصور

شهدت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية اليوم سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من حيث أرتوت على إثرها الأرض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

مسلحون يقتلون 20 مزارعا فى دارفور بغرب السودان

قتل مسلحون 20 شخصا على الأقل بينهم امرأتان وأطفال كانوا يزورون أراضيهم في دارفور غرب السودان للمرة الأولى منذ سنوات.

فيديو.. "هانا" تتحول إلى إعصار ومناشدات لسكان تكساس الأمريكية بإخلاء منازلهم

قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، إن العاصفة هانا تحولت، صباح اليوم السبت، لأول إعصار.

إعصار

الخطوط الكويتية تفتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات بدءا من 1 أغسطس.. تعرف عليهم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، فتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية اعتباراً

بيرو: الاحتفال بمرور 109 سنوات على اكتشاف قلعة ماتشو بيتشو بدون سياح

احتفلت قلعة ماتشو بيتشو، التى تعتبر الموقع السياحى الرئيسى فى بيرو، بمرور 109 سنوات على اكتشافها دون زوار بسبب جائحة كورونا.

وزيرة نمساوية: أردوغان يوظف الدين لمصالح سياسية

اتهمت سوزانا راب وزيرة الاندماج النمساوية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يوظف الدين لأغراض ومصالح سياسية.

تقرير أمريكي يطالب واشنطن بمواجهة أطماع أردوغان في البحر المتوسط

لم يكن هناك أي توافق بين تركيا واليونان، لكن خطر الحرب بين الدولتين العضوين في الناتو لم يكن مرتفعا للغاية كما هو الآن منذ الصراع القبرصي منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما.