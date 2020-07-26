29 "خرقا جويا" إسرائيليا للأجواء اللبنانية في يومين

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
أعلن الجيش اللبناني، مساء السبت، أن 29 "خرقا جويا" لأجواء بلاده تم في يومين، من جانب إسرائيل.
وقال الجيش في بيان: "خرقت 20 طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الجمعة الأجواء اللبنانية والسبت وقعت 9 خروقات جوية معادية (على الأرجح إسرائيلية)".
وأوضح أن "الخروقات الجوية نفذت جميعها طيرانًا دائريا فوق مناطق الجنوب".
وأكّدت قيادة الجيش أنّها "تتابع موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
وبالتزامن، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "قوات العدو أطلقت طائرة مسيرة للرصد والتعقب، شوهدت تحلق على علو منخفض فوق السياج التقني عند موقع العباد العسكري خراج بلدة حولا (الجنوبية)".
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على الحدث، حتى الساعة 23:00 ت.غ.
وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.
وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.
وتنتشر قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان منذ عام 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة.
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