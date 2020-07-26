السودان.. مقتل 16 مدنيا في هجوم مسلح بدارفور

بهرام عبد المنعم / الخليج 365

قتل 16 مدنيا، السبت، في هجوم نفذته "مليشيات مسلحة" على قرية بإقليم دارفور غربي السودان، بحسب تنسيقية أهلية.

وقالت "تنسيقية النازحين واللاجئين" بمخيمات منطقة "قريضة"، بولاية جنوب دارفور، في بيان، إن هجوما نفذته مليشيات مسلحة (لم تحدد هويتها) على قرية "أبو دوس" التابعة للمنطقة، ما أسفر عن مقتل 16 مدنيا وإصابة 27 آخرين.

وطالبت التنسيقية بإقالة القادة الأمنيين، وتغيير كل أفراد الجيش والدعم السريع، ووكيل النيابة بالمنطقة، بسبب الحادث.

ودعت إلى تأمين الموسم الزراعي، وزيارة وفد من الحكومة الاتحادية للمنطقة للتعرف على مشاكل وطبيعة الصراع، من أجل إنصاف الضحايا، باعتبار أن منطقة "قريضة" تضم أكبر معسكر للنازحين بولاية جنوب دارفور.

كما طالبت بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق عاجل في الحادثة، وتقديم المتورطين في الانتهاكات للعدالة فورا.

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وفي السياق، أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم دقلو، صدور قرار من مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء، والنائب العام، بحماية المواطنين بالقوة، وفق الوكالة.

وقال دقلو، لدى مخاطبته اعتصام مواطني منطقة "قريضة"، على خلفية قتل المواطنين من قبل المليشيات المسلحة، إن "التفويض صدر قبل ساعات بعد اتصالات أجراها الوفد الزائر للمنطقة مع المركز وَالذي وقف على الأحداث ميدانيا"، وفق ما أوردت وكالة أنباء السودان الرسمية.

وأكد الشروع الفوري في تنفيذ القرار بتحرك القوات المشتركة، الأحد، كما تعهد بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة دون مجاملة.

ومنذ عام 2003 يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة؛ ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

ويعد إحلال السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.