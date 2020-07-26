تونس.. تكليف وزير الداخلية هشام المشيشي تشكيل الحكومة

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي، تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ويعرف المشيشي بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم ترشحه أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.

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وعاشت تونس مؤخرا في ظل أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.

وتم تعيين المشيشي، وزيرا للداخلية بحكومة الفخفاخ، في فبراير/ شباط الماضي.

والمشيشي من مواليد يناير/ كانون الثاني 1974، وحاصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ.

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