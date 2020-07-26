مصر وفرنسا تنفذان تدريبا بحريا

إسطنبول / الخليج 365

أعلن الجيش المصري، السبت، تنفيذ تدريب بحري مع فرنسا في البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن التدريب تم في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة فرقاطتين من البلدين.

وأوضح أن التدريب في إطار "خطة الجيش للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط".

وشهدت الأشهر الأخيرة تدريبات مماثلة بين مصر وفرنسا بالبحر المتوسط.

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