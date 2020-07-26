كورونا.. 40 وفاة في مصر و5 باليمن

الخليج 365

أعلنت مصر، السبت، تسجيل 40 وفاة جراء كورونا، فيما رصد اليمن 5 وفيات بالفيروس.

في مصر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 40 وفاة و511 إصابة بكورونا، إضافة إلى 933 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 91.583؛ بينها 4.558 وفاة، و32.903 حالة تعاف.

وفي اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية) بتسجيل 5 وفيات بكورونا، إضافة إلى تعافي مريض واحد منه.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1.674؛ منها 474 وفاة، و780 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 16 مليونا و103 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 645 ألفا، وتعافى أكثر من 9 ملايين و846 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس.





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