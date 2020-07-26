مشهد رائع.. «مُسن» ينظف محيط مسجد بلال بن رباح بالطائف من أضرار السيول

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثقت مقطع فيديو نشرته صحيفة “عكاظ” قيام مواطن مسن يدعى سالم المولد بتنظيف مسجد بلال بن رباح في حي عودة بالطائف من أضرار السيول. وظهر المواطن المسن في المقطع وهو يجتهد رغم كبر سنه في تنظيم ساحة المسجد من الحصى والرمال التي جرفتها السيول وأعاقت حركة المصلين والمارة أمام المسجد. يذكر أن محافظة الطائف شهدت خلال الساعات القليلة الماضية حالة مطرية تسببت في جريان بعض السيول والأودية.

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