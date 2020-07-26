شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل: المسيء لعلم المملكة يعاني «اعتلالات نفسية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة للفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هويته وهو (مواطن بالعقد الرابع من العمر).

وأضاف النصار، أنه اتضح أن الشخص يعاني من اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.