شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الإفتاء يكشف عن أخطاء البعض في العشر من ذي الحجة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عضو الإفتاء بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله الطيار، عن أخطاء يقع فيها البعض في العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

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وأضاف الشيخ الطيار أن العشر من ذي الحجة، من الأزمنة الفاضلة التي خصّها الله سبحانه وتعالى بمزيد فضل، ونصّ النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها.

وتابع “أن البعض يقع في أخطاء خلال العشر الأولى من ذي الحجة، ومن تلك الأخطاء عدم التهيؤ لاستقبال العشر وتجديد التوبة واستحضار النية والتخطيط لاغتنام ساعاتها ولياليها بما ينفع المسلم، وكذلك إغفال سنة التكبير والتهليل والتحميد، وذلك بداية من دخول عشر ذي الحجة وينتهي بنهاية أيام التشريق”.

وختم الشيخ عبدالله الطيار بقوله “إن من الأخطاء التكبير الجماعي وجهر النساء بالتكبير والزيادة في الصيغ الواردة فيه، وصيام أيام التشريق وهو منهي عنه، وعدم صيام يوم عرفة وإهمال الدعاء في ذلك اليوم، وعدم اغتنام هذه الأيام الفضيلة”.