شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وقيمة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام المقبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت شركة تطوير النقل التعليمي أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي التابع لوزارة التعليم.

وأوضحت تطوير النقل التعليمي، أن خدمة النقل المدرسي تستهدف توصيل الطلاب والطالبات ذهابا وإياباً في جميع مناطق المملكة وفق أعلى معايير السلامة والأمان وتضمنت لهم حضور منضبط بدون توتر التأخير.

وأوضحت أن خطوات التسجيل في خدمة النقل التعليمي تشمل:

أولا: زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور، حيث يتم التسجيل من خلال اسم المستخدم ثم كلمة السر ثم سجل الدخول.

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ثانيا: اختر طلاب النقل المدرسي للعام القادم.

ثالثا: تظهر صفحة بيانات وحالة الطالب يتم بعدها ظهور صفحة الشروط والأحكام والتعليمات العامة ثم قراءة الشروط والبيانات.

رابعا: يتم إرسال رمز التأكيد عن طريق رسالة عبر الهاتف.

خامسا: يتم سداد قيمة الاشتراك في خدمة النقل المدرسي بقيمة ٢٠٠ ريال للعام الدراسي من خلال “سداد”.