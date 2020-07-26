حفل زفاف يتسبب بإصابة 20 شخصاً بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

تسبب حفل زفاف عائلي، في إصابة أكثر من 20 شخصاً من أفراد عائلة وجيرانهم والمخالطين لهم، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وأوضح مركز أبوظبي للصحة العامة، أمس السبت، في فيديو توعوي، لقصة حقيقية، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعائلة ملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية، ولا تخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى، حيث قام أحد أفرادها بالذهاب إلى منزل أقارب لهم لتقديم واجب العزاء، وأصيب بالعدوى من شقيق المتوفى، والذي كان مصاباً بفيروس كورونا، ولا تظهر عليه أي أعراض للمرض.

وأشار المركز إلى أن هذه العائلة قامت بعد عدة أيام بعقد قران إحدى بناتها، وأقامت حفل زفاف عائلياً، لكن أفرادها لم يلتزموا بالتباعد الجسدي خلال العرس، وبعد أسبوعين من الحفل بدأت تظهر أعراض الإصابة، وانتشر الفيروس بين أفراد العائلة والجيران المخالطين لهم.

وأكد المركز أهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وصحة أسرهم، محذراً من تبعات التهاون في تطبيق تلك الإجراءات وأثره على انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19».

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إن إصابة هؤلاء الأشخاص بالفيروس، يأتي نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية منذ تفشي جائحة كورونا.

وأضافت ل«الخليج»: «لاحظنا في الفترة الأخيرة تجمع العديد من الأشخاص لإقامة الحفلات الخاصة وغيرها، وخاصة مع بداية أشهر الصيف، والتجمع لأكثر من 50 شخصاً، ويجب علينا في مثل هذه الظروف الاستثنائية الحرص على تجنب هذه التجمعات والتواصل مع الأهل والأصدقاء هاتفياً، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة، والذي يعد مبدأ أساسياً للحفاظ على سلامة وصحة الجميع».

وأكدت أن الجهات المختصة على مستوى الدولة تقوم حالياً بحملات توعوية كبيرة على مستوى الدولة لتوعية الأفراد بأهمية الحرص على عدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها، وخاصة بعد ما تم تحقيقه من النتائج الإيجابية في السيطرة والحد من انتشار الفيروس في الدولة.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 52 ألف فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 313 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58,562 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51,628.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.