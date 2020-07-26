المعارضة التركية تطالب بدستور جديد.. أردوغان يدمر الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت المعارضة التركية، أول أمس الجمعة، هجوماً قوياً، ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحمّلتها مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن الديمقراطية تحولت إلى مصطلح على ورق، وأصبح القضاء ينفذ ما يطلبه القصر الرئاسي، مطالبة بإنقاذ البلاد بكتابة دستور جديد، في وقت أعلنت فيه 18 عضوة في الحزب الحاكم انشقاقهن في مقاطعة أرجيش.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، في كلمة افتتاح المؤتمر الحزبي العام ال37 في أنقرة، إن المؤتمر ينعقد في وقت تشهد فيه البلاد أكبر أزمة اقتصادية وديمقراطية في تاريخها؛ بسبب سياسات أردوغان وحزبه التي تدمر الدولة وسياستها الخارجية، محذراً من أن هذه الأزمة تهدد السلم الاجتماعي ووحدة الشعب، مؤكداً أن حزبه سيعمل على إنقاذ تركيا.

ولفت قليجدار أوغلو إلى أن حزبه حقق قفزة نوعية تجاه إنقاذ تركيا، عندما حقق نتائج كاسحة في الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي.

وأوضح: إن البلاد تشهد العديد من الأزمات، أبرزها أزمة الديمقراطية؛ إذ أخضعت سلطتي التشريع والقضاء إلى جانب الإعلام لوصاية رجل واحد، وتحولت الديمقراطية إلى مصطلح على ورق، وأصبح القضاء ينفذ ما يطلبه القصر الرئاسي.

ولفت قليجدار أوغلو إلى مخاطر الأزمة الاقتصادية؛ إذ يتعرض استقلال البلاد على الصعيد الاقتصادي للتهديد، مشيراً إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية أنفقت 2.4 ترليون دولار منذ توليها مقاليد الحكم، لكن البلاد وقعت في مستنقع الديون الخارجية.

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وأشار زعيم المعارضة التركية إلى الفشل في السياسة الخارجية؛ إذ تحولت تركيا إلى بلد ينفذ ما تطلبه قوى الهيمنة، مشدداً على أن بنية الجمهورية تعرضت للتخريب؛ بسبب فشل السياسة الخارجية لحكومة أردوغان.

ونوه قليجدار أوغلو إلى تدهور مستوى التعليم؛ إذ تراجع مستوى الجامعات التركية، مضيفاً أن هناك أزمة خامسة تشهدها تركيا متصلة بالتركيبة السكانية؛ إذ تم إشعال فتيل السلم الاجتماعي في البلاد، عبر طرح التساؤل حول نمط المعيشة للمواطنين وأصولهم العرقية ومعتقداتهم.

وشدد زعيم الحزب التركي المعارض على ضرورة كتابة دستور جديد؛ للتخلص من سياسة أردوغان التي دمرت البلاد.

وجاءت الانتقادات في وقت تشهد فيه شعبية أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» الحاكم تراجعاً ملحوظاً، بحسب ما أظهر آخر استطلاعات الرأي في البلاد وسط اتهامات له بقمع كل صوت يخالفه الرأي، فضلاً عن ضرب النقابات، وتكميم الأفواه عبر السيطرة أيضاً على مواقع التواصل.

كما تعرض «حزب العدلة والتنمية» الحاكم إلى موجات من الانشقاقات، آخرها، أمس الأول الجمعة، عندما قدمت 18 عضوة من مجلس إدارة أمانة المرأة بولاية «وان» استقالتهن. وأكدت العضوات في بيان، «إن الضغط النفسي والعنف والممارسات التعسفية التي تمارس عليهن من رئيس فرع الحزب بالقضاء المذكور، نديم صاغلام، وأعضاء مجلس إدارة القضاء، هو ما دفعهن للاستقالة».