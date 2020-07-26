مفارقات تدريس الأدب الـــعـــربـــي

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عبد اللطيف الزبيدي



هل أكثر القلم الثرثرة في تجديد النظر في تدريس الأدب العربي؟ يقيناً، لن يلغى من المناهج، فما الذي يجب تدريسه؟ وما الذي يجب تركه للتخصصات العليا؟ ببساطة: واضعو المقرر إذا كانوا ذوي إحساس عال بالمسؤولية، فقد كتب عليهم الشقاء، ليس المقصود ما عارض به إبراهيم طوقان قصيدة شوقي: «يا من يريد الانتحار وجدتَه.. إن المعلّم لا يعيش طويلا».

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تدريس الأدب الكلاسيكي بصفة خاصة، مشكلاته ظهر قنفذ. لهذا على واضع المنهج أن يكون ناقداً نبيهاً، وبعيد الاستقصاء في الاطلاع والعلوم التربوية والنفسية. علينا أن نضع أنفسنا في مكان الطالب الذي ستنهال عليه الجلاميد. تخيّل نفسك وأنت في سن السادسة عشرة، مراهق إبهاماك كأنهما منقارا عصفورين جائعين وقعا على طبق دخن، رسائله الإلكترونية تطير بسرعة الضوء عبر القارات، كلماته يتذكّرها بالإنجليزية أو الفرنسية أولاً، النص العربي الذي يكتبه بلوحة المفاتيح، بعض حروفه أرقام. بدعة لم تخطر حتى على بال كمال أتاتورك.

الآن طالبنا في حصة الأدب العربي، وبدأ الأستاذ يتحدث عن الشعر الجاهلي. نأخذ مثالاً من الوزن الثقيل، معلقة لبيد مثلاً. الزمن الواقعي بين الطالب والقصيدة نحو من خمسة عشر قرناً، لكن الزمن الحقيقي بلا مبالغة خمسة عشر ألف عام. عربية لبيد قياساً على لغة الطالب اليوم، قليل أن تشبّه بالفارق بين اللاتينية والفرنسية. هذه القضية تحتاج إلى دراسة عميقة، وربما إدخال عنصر جديد في تدريس العربية القديمة. لا مفرّ من هذه الحقيقة، فليس من العقل في شيء أن يتوهم أحد أن لغة معلقة لبيد، وجانباً كبيراً من مفردات لسان العرب «رسالة الغفران»، والكثير من هذا القبيل، أدوات تعبير لا يمكن أن تكون لغة اليوم والغد. بداية النظر المتفكر، أن تُعد دراسة شاملة عن طرائق تدريس البلدان المتقدمة للأدب الكلاسيكي الذي صار بعيداً جداً في لغته. بعد ذلك يعطي أهل الرأي في المجامع اللغوية وعلماء اللغة والمفكرون وعلماء التربية وغيرهم آراءهم في الموضوع.

المسألة الأخرى طرحها القلم مراراً، وهي أن ميراثنا الشعري جلّه أفكار، والشعر لا يطلب لمناقشة الأفكار، فتبصّروا وافحصوا الغذاء الفكري الذي تحقنون به الأجيال.

لزوم ما يلزم: النتيجة الاستباقية: الآن لديكم وقت لهذه الأمور، المستقبل لن يمنحكم الفرصة.

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