سارة كوبر تضحك الأمريكيين بتقليد ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجدت الممثلة الأمريكية سارة كوبر الوصفة السحرية للنجاح في زمن جائحة «كوفيد-19» الذي يحتاج فيه مواطنوها أكثر من أي وقت مضى إلى فسحة من الضحك، إذ تختار عبارات الرئيس دونالد ترامب الأكثر إثارة للسخرية، وتطعّمها بموهبتها الكوميدية في التقليد، وتستفيد من شعبية تطبيق «تيك توك» الكبيرة وسرعة انتشار فيديوهاته على مواقع التواصل.

هذه الممثلة الكوميدية من أصل جامايكي البالغة 42 عاماً، تنشر مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تقلد بطريقة ساخرة الرئيس الأمريكي. وفي هذه الفيديوهات، يسمع المشاهد خطابات ترامب، لكنه يرى على الشاشة سارة كوبر التي تتزامن حركة شفتَيها ولغتها الجسدية مع صوت ترامب الحقيقي خطيباً، ولكن طبعاً مع مبالغة متعمدة وتضخيم مقصود، لزوم الضرورات الكوميدية، في تقليد حركاته، كالنظرات المنتفخة أو الفم المزموم.

وسرعان ما يتناقل الشباب على نطاق واسع عبر «تيك توك» مقاطع الفيديو التي تنشرها كوبر، قبل أن تنتشر بكثافة أيضاً عبر خدمة «تويتر» التي تطال جمهوراً أوسع. حتى عناوين هذه المقاطع تسخر من الأخطاء التي قد يرتكبها ترامب في الصرف والنحو، في القواعد وتركيب الجملة، ومنها مثلاً «هاو تو إيميجرايشن» (كيف الهجرة؟) أو «هاو تو سترونج ديث توتالز» (كيف عدد كبير من الموتى؟).

ووصفت كوبر ترامب في حديث إلى صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» بأنه «مؤلف كوميدي ممتاز من دون أن يدرك ذلك».

وباتت سارة كوبر في زمن «كوفيد-19» متساوية مع أشهر الممثلين الكوميديين في الولايات المتحدة، إذ تصوّر هذه الفيديوهات بنفسها في منزلها، وهو ما بات لزاماً على هؤلاء الممثلين المحجورين في منازلهم أن يفعلوه أيضاً.

في شريط «هاو تو كوجنيتيف؟»، أي «كيف الإدراك؟»، تعيد كوبر على طريقتها مقابلة أجرتها أخيراً محطة «فوكس نيوز» مع ترامب، أكّد فيها أنه حقق «نجاحاً كبيراً» في اختبار للقدرات الإدراكية، متوقعاً أن يفشل فيه منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن. وبتعابير وجه تعكس الاعتزاز بالنفس، تُبرز كوبر الدليل على هذا النجاح، وهو عبارة عن صفحة من دفتر تلوين.

مقطع الفيديو الذي أطلق شهرة كوبر كان ذلك الذي حمل عنوان «هاو تو ميديكال»، أو «كيف الطبيّ؟»، وقلّدت فيه ترامب في مؤتمره الصحفي الشهير الذي اعتبر فيه أن استخدام المعقمات كحقن قد يكون مفيداً لمكافحة «كورونا».

ومكّنت هذه المقاطع كوبر من أن تصبح في غضون أشهر إحدى أبرز الممثلات الكوميديات في الولايات المتحدة، باعتراف ممثلين آخرين كجيري ساينفيلد وبن ستيلر ومارك هاميل، أحد أبرز مناهضي ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

كوبر التي كانت موظفة في شركة «جوجل»، بدأت الانتقال من شاشات الأجهزة الذكية إلى الشاشة الصغيرة التقليدية، إذ أطلّت في برامج تحظى بنسب مشاهدة كبيرة، منها «ليت نايت شوز» مع جيمي فالون أو إيلين ديجينيريس.

وذكّرت كوبر في حوار أجرته أخيراً عبر الإنترنت بأن الممثل أليك بالدوين الذي أثبت قدراته في تقليد ترامب خلال برنامج «ساترداي نايت لايف» الشهير، «كان دائماً يؤكد أنه يكره تقليد ترامب».

ووصفت كوبر ترامب بأنه «مقزّز» معترفة بأنها تكرهه. وأضافت «ثمة شيء من ذلك في أدائي عندما أقلّده».