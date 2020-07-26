شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعاشات..توحيد أنظمة التقاعد الاتحادية والمحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟

”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.

في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.

طالب متقاعدو الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بضرورة الإسراع في إقرار التعديلات على قانون المعاشات الحالي؛ لتشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص، أسوة بما اتخذه صندوق معاشات أبوظبي مؤخراً، وضرورة مراعاة زيادة التقاعد لقدامى المتقاعدين، مؤكدين أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي، وهو 10 آلاف درهم، أصبح لا يكفي لتلبية متطلبات المتقاعد وأسرته.

كما طالبوا بتوحيد أنظمة الراتب التقاعدي ما بين المحلي والاتحادي؛ لوجود فارق كبير بين آلية احتساب التقاعد المحلي والاتحادي، وضرورة إضافة العلاوة الفنية بالذات للكادر الطبي، وغيرها من العلاوات إلى الراتب التقاعدي؛ لتلبية متطلبات واحتياجات المتقاعد وأسرته. وتساءل عدد من المواطنين، ما هو ذنب المواطن الذي تقاعد منذ سنوات طويلة ولا يزيد راتبه التقاعدي الآن على 10 آلاف درهم، بينما من يتقاعد في الوقت الحالي يتقاضى ضعف الراتب التقاعدي الذي كان قبل سنوات، فهل مطلوب ممن تقاعدوا من سنوات أن يستمروا في نمط الحياة الذي كان سائداً قبل سنوات؟



الراتب التقاعدي



يقترح يوسف أحمد حسين آل علي على هيئة المعاشات مراعاة الظروف المعيشية والغلاء المستمر، ما يتطلب أن يكون الراتب التقاعدي ملبياً لاحتياجات المتقاعد وأسرته، وهذا يتحقق من خلال احتساب العلاوات ضمن الراتب التقاعدي ولا يجوز استثناؤها، إلى جانب ضرورة إتاحة المجال وبشكل أوسع للمتقاعدين للاستفادة من خبراتهم، وإيجاد مصادر دخل لهم، بالذات قدامى المتقاعدين.



علاوة المهنة



يطالب عدنان محمد المنهالي الهيئة بالتوسع في المزايا الممنوحة للمتقاعدين، بتوقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخدمية لطرح خصومات بنسب مشجعة للمتقاعدين، وأن تقدم البنوك قروضاً بلا فوائد أو بنسب ضئيلة جداً، والأمر الآخر مراعاة أن يتقاضى المتقاعد 80% من أصل راتبه، مشيراً إلى أهمية إضافة العلاوة ضمن احتساب الراتب التقاعدي، موضحاً أن علاوة المهنة التي كان يتسلّمها وهو على رأس عمله 6 آلاف درهم تم خصمها من احتساب الراتب التقاعدي.



التضخم والغلاء



يقول عبد الرحمن محمد أحمد، لا بد من مراعاة التضخم، والغلاء، ويجب مواكبة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بشكل مستمر، فهل يعقل ألّا يطرأ تعديل على قانون المعاشات منذ فترة، وأذكر عندما ارتفعت نسبة التضخم، وارتفعت أسعار السلع الأساسية تم تعديل الرواتب، ولم يواكب ذلك جميع رواتب التقاعد وإنما شمل نسبة بسيطة، لا تلبي الطموحات.



الخدمات الإلكترونية



جاسم إسماعيل الحمادي، يقول: التعامل مع هيئة المعاشات من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة فيه صعوبة بالغة؛ حيث إنني لا أستطيع التعامل مع هذه الأنظمة الإلكترونية، وفي أغلب الأحيان لا أستطيع فهم ماذا يريد المتعامل الافتراضي.

الأمر الآخر هو أنني كنت أتقاضى راتباً شهرياً وأنا على رأس عملي 36 ألف درهم، وبعد التقاعد انخفض إلى 20 ألف درهم.



مستوى أقل



يقول أحمد محمد الدرمكي: لا يجوز أن يتقاعد المواطن ومن ثم يعيش في مستوى أقل من الذي كان عليه وهو على رأس عمله، نظراً لضعف راتبه التقاعدي، وبالتالي الدخول في دوامة الديون، ويطالب بضرورة رفع المعاش؛ لمواجهة متطلبات الحياة، مشيراً إلى أن المواطن الذي يتلقى راتباً تقاعدياً أقل من 20 ألف درهم يصعب عليه تدبر أموره في ظل غلاء الأسعار، بما يشير إلى أهمية الإسراع في إقرار تعديلات قانون المعاشات.

العلاوات التكميلية



يطالب أحمد علي الأمير الهيئة بالتوقف عن استقطاع «العلاوات التكميلية» من الراتب التقاعدي؛ لأن عدم احتسابها ضمن الراتب التقاعدي يتسبب في مشكلة كبيرة؛ نظراً لأن العلاوات التكميلية تشكل نسبة كبيرة من الراتب الإجمالي، ويؤكد أهمية تعميم أنظمة التقاعد على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن القانون الأخير الذي صدر بشأن صندوق أبوظبي للتقاعد، أسهم وبشكل كبير في تحسين أوضاع المتقاعدين في إمارة أبوظبي، ولكن لا يشمل أنظمة التقاعد الاتحادي.



الاستقطاعات المصرفية



يناشد مبارك محمد الهادي هيئة المعاشات بالتنسيق مع البنوك في إعادة جدولة الاستقطاعات المصرفية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى سجن المتقاعد سوى أنه غير قادر على تكاليف المعيشة لضعف الراتب، وكما يجب أن تقوم الهيئة بمقارنة الوضع الحالي بالوضع القديم، بمعنى أن المتقاعدين قبل أكثر من 15 عاماً يجب أن يتم تعديل وضعهم؛ لأنهم كانوا على الرواتب القديمة والتي كانت ضعيفة مقارنة مع اليوم.



توازن معيشي



يشير محمد صالح الحمادي؛ إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن في المستوى المعيشي بين المواطنين، بمعنى كيف يكون مواطن على رأس عمله راتبه 100 ألف، والثاني لأنه تقاعد منذ أكثر من 15 عاماً راتبه 20 ألفاً وأقل من ذلك؟ فمثل هذه الفجوة يجب القضاء عليها بين المواطنين، فراتب من يتقاعد الآن يختلف تماماً عن راتب من تقاعد قبل أكثر من 15 عاماً، ومتطلبات الحياة لا تعرف هذه الفروق.



إعادة جدولة



يطالب عوض سعيد باخميس، بتعديل وضع المتقاعدين، وإعادة جدولة الرواتب التقاعدية القديمة، والعمل على زيادتها عن طريق آلية معينة أو زيادة دورية لتحسين الوضع، وإجراء دراسة كل عدة سنوات على كافة المواطنين المتقاعدين، بحيث يتم تقييم الوضع الأسري والديون وأسباب الاقتراض، مشيراً إلى أن الهدف من استقطاع جزء من راتب المواطن خلال عمله هو توفير حياة معيشية كريمة عند التقاعد، فهل هذا يتحقق حالياً، بالذات الذين تقاعدوا من سنوات طويلة؟



بدائل

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يقول إبراهيم محمد السويدي: رد فعل هيئة المعاشات تجاه توجهات الحكومة بطيئة ولا تواكب التطورات الاجتماعية، ويجب الإسراع في تعديل القانون الحالي.

ويضيف: تقاعدت منذ عام 2000، وراتبي التقاعدي الذي أتقاضاه شهرياً 21 ألفاً و360 درهماً، وأعول أسرة مكونة من 6 أبناء وبنات وزوجتي، الأمر الذي يجعلني غير قادر على تحمل تكاليف الحياة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي نعيشه في تلك الأيام.



التكيف مع المتغيرات



يطالب إبراهيم محمد الحمادي هيئة المعاشات بزيادة راتبه التقاعدي الذي كان يبلغ في البداية 6 آلاف درهم، وبعد تعديلات قانون المعاشات قبل سنوات، أصبح راتبه التقاعدي 10 آلاف درهم شهرياً، متسائلاً: هل هذا الراتب يكفي في هذه الظروف؟

ويقول: عندما تقاعدت عام 2006 كان راتبي التقاعدي بالكاد يكفيني، وفي ظل المتغيرات، ومنها زيادة نسبة التضخم، لا أستطيع أن أواكبها بهذا الراتب.



نمط الحياة



يقول عبد الحميد أحمد بن رفيع كرمستجي: تقاعدت منذ عام 2008 في نفس يوم صدور قانون زيادة الراتب التقاعدي بنسبة 70%، وعلى الرغم من ذلك لم تشملني الزيادة، وتقاعدت بعد خدمة 20 سنة براتب تقاعدي 15 ألف درهم، كان جيداً وقتها على الرغم من أن راتبي وأنا على رأس عملي كان 30 ألف درهم، ولكن الآن في ظل غلاء الأسعار ضاعت أكثر من نصف قيمة الراتب.



علاوات الكادر الطبي



يطالب الدكتور عادل السجواني، اختصاصي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بضرورة احتساب العلاوة الفنية وغيرها من العلاوات ضمن الراتب التقاعدي، بالذات للكادر الطبي، مشيراً إلى أن الطبيب يخسر علاواته الفنية عند التقاعد.

ويوضح أن الذي يتقاضى راتباً شهرياً 30 ألف درهم، عند تقاعده يصبح راتبه 12 ألف درهم، أي أقل من 50% من أصل راتبه، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة عدم إلغاء العلاوات الفنية عند احتساب الراتب التقاعدي.



زيادة دورية



يقول علاء عوض الدويلة إن الهيئة يجب أن تركز أكثر على الخدمات الإلكترونية المقدمة؛ حتى تصبح قادرة على إنجاز كافة المعاملات عن بعد، وتحديث التطبيق الخاص بها، ليصبح بمثابة فرع للهيئة يفتح بضغطة زر.

ويقترح ياسر بن محمد، إقرار زيادة دورية للمتقاعدين كل بضعة أعوام بنسبة 10% مثلاً، تتناسب مع زيادة التضخم؛ بحيث يقدر المتقاعد أن يواكب الظروف المعيشية، مع مراعاة تقديم تسهيلات لهم.



إعادة نظر



يطالب محمد جمعة الهاشمي، الذي تقاعد منذ عام 1999 هيئة المعاشات بإعادة النظر في القرارات التي تتعلق بصرف المعاشات للمستحقين قبل عام 2000م، لتحقيق الاستقرار الأسري.

ويضيف: راتبي الحالي، في حدود 15 ألف درهم، وهو مصدر دخلي الوحيد، بالكاد يكفيني لأسدد أقساط البنك وفواتير الكهرباء، وتلبية بعض المتطلبات، حتى لا أستطيع صيانة منزلي.



خدمات متنقلة



يطالب خالد محمد المنهالي بتخصيص سيارات دورية تتبع الهيئة تقوم بزيارات لمنازل كبار المواطنين، وقد تكون هذه الخدمة متوفرة، ولكن مطلوب التوسع فيها لتشمل الجميع.

ويضيف، والدي قعيد الفراش؛ حيث يبلغ من العمر أكثر من 80 عاماً، وأواجه صعوبة بالغة عند الحاجة لزيارة أي فرع من فروع الهيئة لاستكمال بعض المعاملات، نظراً لحالته الصحية.



فرع متحرك



يشير غانم محمد كشواني؛ إلى أن أغلب المتقاعدين، سواء من كبار المواطنين أو المتقاعدين، بسبب عجز طبي، يصعب عليهم زيارة فروع الهيئة؛ لذا وجب على الهيئة توفير سيارة مجهزة لإنجاز معاملاتهم في منازلهم، بحيث تشمل الجميع، وترصد شكاوى المتقاعدين وتتعامل معها، وتوفر كافة الخدمات المقدمة، بحيث تكون بمثابة فرع متحرك للهيئة.



احتياجات



يؤكد أحمد محمد البلوشي أهمية قيام هيئة المعاشات بإجراء دراسات للتعرف إلى احتياجات ومتطلبات المتقاعدين، وبالتالي التعرف إلى ما إذا كان الراتب التقاعدي الحالي يلبي احتياجات المتقاعد وأسرته، وهل هو بالفعل مناسبٌ على مستوى الدولة في ظل الحياة المعيشية التي تزيد يوماً بعد يوم.



المتطلبات تزيد



تطالب سكينة محمد علي محمد الهاشمي، إحدى الكوادر التمريضية، هيئة المعاشات بعدم استقطاع العلاوات والحوافز التي تصرف لهم عند التقاعد؛ للعمل على توفير حياة كريمة في نفس المستوى المعيشي، لأن متطلبات الشخص تزيد عند الكبر، كما أن رواتب الكوادر التمريضية والفنية في الأصل متدنية، وبالتالي يجب على هيئة المعاشات أن تراعي هذا الأمر.



رسالة للهيئة



وجه المواطن علي صالح الحمادي رسالة إلى هيئة المعاشات يقول فيها، أنا الآن على رأس عملي أتقاضى 27 ألف درهم، أعول أسرة مكونة من 10 أبناء وزوجتين، بالكاد هذا المبلغ يكفيني لكي أتحمل الظروف المعيشية، وعندما أتقاعد سأحصل على نصف الراتب دون تقديم أي تسهيلات في القروض البنكية أو أي شيء، كيف لي أن أواكب الحياة؟.