هزاع الظنحاني: الأغنيـة الشعبيـة تحافـظ علـى الهويـة الوطنيـة

قدم الفنان هزاع الظنحاني أجمل الأغاني الوطنية، تعبيراً عن حبه الكبير لوطن المحبة والتسامح، دولة الإمارات. وحقق نجاحاً كبيراً في مشواره الغنائي خلال فترة زمنية قصيرة. وهو من الأصوات الإماراتية المميزة، ويمتلك إحساساً عالياً وذوقاً كبيراً في اختيار أغانية التي وصل صداها إلى قلوب الجماهير.

ويستعد الظنحاني لتصوير فيديو كليب قريباً لبعض أغانيه، وطرح أحدث أغانيه من الأعمال العاطفية، بالتعاون مع الشاعر والأديب محمد سعيد الضنحاني،وعن ذلك وأشياء أخرى يتحدث في هذا الحوار.

متى بدأ مشوارك في عالم الفن والغناء؟

- أحببت الفن منذ الصغر وشجعني والدي وقتها على الولوج إلى هذا العالم بصفته عضواً في مجلس إدارة مسرح دبا الفجيرة، ثم اتجهت لأداء الفنون الشعبية مثل فن «اليوله»، و«الشلة الشعبية»، وبعد ذلك تعلمت العزف ودخلت مجال الغناء وشاركت في العديد من الفعاليات والمهرجانات المقامة في كل أنحاء الدولة، خاصة الفجيرة، إضافة إلى المهرجانات العربية، وغنيت اللونين الشعبي الإماراتي، والطربي.

هل لديك أغانٍ جديدة خاصة بك؟

- نعم لدي ثلاث أغان، وهي «ما تدري إني»، من كلمات الأديب والكاتب والشاعر محمد سعيد الضنحاني، الداعم الأول لي في مسيرتي الفنية والغنائية، وكذلك لدي أغنيتان بعنوان «أسامر» و«ودعتني»، من أشعار الضنحاني أيضاً.

انت مهتم بأداء أغنيات شعبية إماراتية، ما تأثير ذلك في حفظ التراث؟

- لكل بلد لون غنائي خاص به، وأنا مهتم بالأغنية، والكلمة، واللحن الإماراتي للحفاظ على أصالته وتطويره بشكل جيد، وللأغنية الشعبية دور كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية، لذلك فاهتمامي كبير بالأغنية الشعبية.

من أين تستوحي أشعارك وألحانك؟

- ليس بغريب أن أستوحي فني من مدينة دبا الفجيرة الزاخرة بالجمال، والمعالم الطبيعية الخلابة، والمناظر الجميلة، فأنا ابنها، وأشعر بأنني قادر على التعبير عنها بألحاني وأشعاري وصوتي، وهو لون أحبه الناس، ولاقى صدى كبيراً. كما استوحي بعض الحاني من بعض المقامات العربية، خاصة مقامي البيات، والرست.

من المطربون الذين تأثرت بهم وتغني لهم؟

- الفنان الكبير ميحد حمد أكثر شخصية فنية تأثرت بها، لذلك اغني كثيراً له، وكذلك الفنانين عبادي الجوهر، وعبد المجيد عبد الله، ومن الماضي الجميل أحب أغاني عبد الحليم حافظ.

وما السر في نجاح أغنياتك الوطنية؟

- حبي للوطن هو سر نجاح الأغاني الوطنية لأن دولتنا الحبية أعطتنا الكثير، لهذا أرد لها الجميل بالغناء الذي يعبر عن افتخاري بإمارات المحبة والسلام، وولائي للقيادة الرشيدة. وأستطيع القول إن نجاح هذه الأغاني تحديداً، يحتاج إلى روح الفنان، وصدقه مع نفسه، وإخلاصه لفنه، وقبل ذلك حبه وولاؤه لوطنه، فهي تختلف تماماً عن الأغاني الرومانسية.

الأغاني الخليجية

ما رأيك في الأغنية الخليجية، وماذا تسمع؟

- الأغنية الخليجية باتت تتسيد الفن العربي، خاصة مع وجود فنان كبير بحجم محمد عبده الذي استطاع بإحساسه القوي، وصوته المميز، أن يوصل الأغنية الخليجية لجميع أنحاء الوطن العربي، من دون أن ننسى طبعاً الفنان حسين الجسمي، والفنان ميحد حمد، والفنان عيضة المنهالي، الذين لعبوا دوراً كبيراً في نجاح الأغنية الخليجية بشكل عام، والإماراتية بشكل خاص، التي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويزداد انتشارها وبريقها عاماً بعد عام، وفرضت نفسها بقوة على الساحتين الخليجية، والعربية.

إلى أين تريد الوصول بصوتك؟

- إلى محبي الفن والطرب الأصيل، واطمح إلى الوصول إلى العالمية بأغنية إماراتية تبرز حضارة دولة الإمارات بأسلوب عصري وجذاب.

وما هي المهرجانات والفعاليات التي شاركت فيها؟

- شاركت في مهرجانات: فاس المسرحي في المغرب، الشباب العربي بالكويت، الفجيرة الدولي للفنون بدورتيه الثانية، والثالثة. كما شاركت في الكثير من الفعاليات الثقافة والاحتفالات الوطنية المقامة في الإمارات، خصوصاً في إمارة الفجيرة.

شاركت مؤخراً في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، فماذا تعني لك؟

- اعتبرها نقطة تحول للأفضل والأحسن في مسيرتي الفنية الغنائية، وفخور بأنني كنت ضمن الفنانين المشاركين في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورته الثالثة، وامتلك سعادة كبيرة كوني ابن الفجيرة، والحمد الله أثبتت وجودي على المسرح، وتمكنت من أن اطرب جمهور المهرجان بأغاني إماراتية، وطربية جميلة، واكبر دليل هو تفاعل الجمهور معي منذ اللحظات الأولى حتى النهاية. والحمد الله أنني أمتعت، و«أبسطت» الجمهور بكل فئاته.

بماذا تنصح المطربين الجدد؟

- التدريب المكثف، وتوظيف الفن كرسالة وليس لغرض مادي، أو تجاري.

ما خططك المستقبلية بعد جائحة «كورونا»؟

الاستعداد قريباً لتصوير أغنية «ما تدري إني» على طريقة الفيديو كليب، كما استعد أيضاً لطرح أعمال جديدة بالتعاون مع الشاعر والأديب محمد سعيد الضنحاني، وهناك خطة لتسجيل وإحياء بعض الأغاني الإماراتية للفنان الراحل جابر جاسم.

وبعد انتهاء أزمة «كورونا»، بإذن الله، هناك خطط لتنظيم بعض الحفلات الغنائية في بعض الدول العربية، وفي أوروبا، بالتعاون والتنسيق مع جمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح.