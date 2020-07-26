«أبوظبي للإسكان» تعتمد القوائم الماليـة وتقريـر الرقابـة الداخليـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
اعتمد مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، وتقرير مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية على إعداد القوائم المالية، كما ناقش العرض والطلب على المنافع السكنية للفترة 2020 2025.
وأكد المجلس الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم، ورفع مستوى معيشتهم، وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام 2020 الذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان.
ووجّه مجلس إدارة الهيئة بضرورة تأكيد أهمية اتباع المبادئ التوجيهية للصحة والسلامة الوقائية في بيئة العمل، حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، وتماشياً مع الجهود الحكومية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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