المستشفى الباكستاني الإماراتي العسكري.. جهود متميزة في مواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات جهودها الكبيرة ودورها الإنساني في تقديم المساعدات للدول في مناطق العالم المختلفة؛ لتعزيز قدراتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويعد المستشفى الباكستاني الإماراتي العسكري نموذجاً مشرفاً لنجاح مشاريع دولة الإمارات التنموية والإنسانية، لمساعدة الشعوب والدول في مواجهة الأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية.

ويبرز اسم المستشفى اليوم كأحد أهم المستشفيات الرئيسية، التي تُسهم بفاعلية كبيرة في جهود الحكومة الباكستانية لمكافحة فيروس «كورونا»، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والجاهزية العالية التي يمتلكها المستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية للمصابين بالمرض.

وفي هذا الصدد تمكن المستشفى خلال الأشهر الماضية من استقبال وعلاج أكثر من 10 آلاف حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد؛ حيث تم تخصيص كامل أجنحة وأقسام المستشفى لعزل ورعاية المصابين.

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وجاء إنشاء المستشفى الباكستاني الإماراتي العسكري الذي بلغت تكلفته 108 ملايين دولار أمريكي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية باكستان الإسلامية، ودعم القطاع الصحي فيها، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وأكد عبدالله خليفة الغفلي، مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات: «لقد حرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، من خلال توجيهاتها الكريمة، على تبني العديد من المبادرات الإنسانية الهادفة لتقديم المساعدات والدعم في جميع المجالات التنموية والإنسانية لأبناء جمهورية باكستان الإسلامية».

وأشار إلى أن نجاح المستشفى الباكستاني الإماراتي العسكري، خلال هذه المرحلة الحرجة، في مساعدة الحكومة الباكستانية والجيش الباكستاني لمكافحة فيروس «كورونا» يؤكد تميز رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وفي لقاء مع وكالة أنباء الإمارات قال اللواء برفسور سلمان سليم، مدير المستشفى الباكستاني الإماراتي العسكري: «يعتبر المستشفى الذي تم إنشاؤه في عام 2013 بدعم من دولة الإمارات، أحد أهم المستشفيات الحديثة والرائدة للقوات المسلحة في جميع التخصصات الطبية؛ حيث يعمل فيه حوالي 350 استشارياً وطبيباً بمختلف التخصصات، ويقدم برامج تدريب فعالة لأطباء الامتياز».(وام)