شكرا لقرائتكم خبر عن ترقـب الأزمـات يهـوي بالأسهـم العالميــة للأسبــوع الثـانـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فقدت مؤشرات الأسهم العالمية ما تبقى لدى المتداولين من ثقة في استمرار طفرة الصعود وحتى القدرة على الصمود، بعد أن دخلت التوقعات بتعرض الأسهم لتصحيح وشيك حيز التحقق الفعلي. فقد أنهت الأسهم مجتمعة تداولات الأسبوع على خسائر متفاوتة، لكنها نذير شؤم على معنويات قوى السوق التي تزايدت مخاوفها نتيجة لما شهدته الأسبوع الماضي من تذبذب مريب للأسبوع الثاني على التوالي، لتنتهي إلى اللون الأحمر بلا استثناء.

لعبت عدة عوامل دوراً في تشويه مسار الصمود، لعل أحدثها تخلي أسهم قطاع التقنية عن قيادته للسوق بعد صدور نتائج الشركات الكبرى للفصل الثاني من العام، والتي لم تكن مرضية على الأقل لجهة جدارتها بالقيادة.

الدعم الأوروبي

وتزامن ذلك مع تنفيس زخم الدعم المالي الذي تسابقت إليه الحكومات لدعم اقتصاداتها، والذي كان آخره اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق دعم بقيمة 840 مليار دولار، إلا أن حجم الكارثة التي خلفها الإغلاق الكلي لضرورات مواجهة الوباء، لن تجدي معها حتى الآن على الأقل، جراحات تجميلية في الوقت الذي تعاني فيه كل قطاعات الاقتصاد مرضاً عضالاً.

التوتر الأمريكي الصيني

وجاء تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين الذي شهدت آخر فصوله إغلاق قنصليات متبادل، ليصب الزيت على نار مخاوف المستثمرين المرتابين أساساً في قدرة مؤشرات الأسهم على الاستمرار في مسارها الصعودي بعد نتائج الشركات المحبطة التي تزامنت مع بيانات اقتصادية غير مطمئنة كان آخرها تقرير إعانات البطالة الذي كشف عن 1.4 مليون طلب، ليعطي دليلاً دامغاً على أن إعادة الفتح في الولايات المتحدة ليست قراراً يتخذ بين عشية وضحاها.

التراجع للأسبوع الثاني

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وسط هذه المتغيرات المتلاحقة أنهت الأسهم العالمية على تراجع للأسبوع الثاني، أخطر ما فيه استمراريته التي باتت مؤكدة يُجمع عليها المحللون، خاصة أن برنامج دعم الأجور الأمريكي سينتهي بنهاية الأسبوع المقبل، وكل العيون متجهة نحو الكونجرس وما يصدر عنه من قرارات تحفيز جديدة قبل أن يدخل في سبات جديد تفرضه إجازته الثانية خلال أغسطس/آب.

قائمة الخاسرين

وتقدم قائمة الخاسرين مؤشر فاينانشال تايمز في لندن الذي أثقلته سياسة التباعد غير الاجتماعي مع الاتحاد الأوروبي، وتضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق مع الكتلة، الشريك التجاري الأول لبريطانيا التي ترتفع مديونيتها تباعاً كل شهر. وقد أنهى المؤشر على تراجع بنسبة 2.56% ليستقر على 6,123.82 نقطة.

وكان لافتاً تراجع مؤشر ناسداك ومؤشر هونج كونج بنسبة تزيد على 1%، حيث أثر تراجع أسهم التقنية بشكل مباشر في الأول الذي تكبد خسائر للأسبوع الثاني لنفس السبب فاقداً 1.33%، مستقراً عند 10,363.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر هونج كونج بنسبة 1.65% مستمراً على مساره الهبوطي منذ بدء الاحتجاجات السياسية في الجزيرة، واستقر على 24,705.33 نقطة. وجاءت خسائر باقي المؤشرات دون واحد بالمئة متأثرة بعدوى الهبوط الشامل نتيجة ترسخ القلق والحذر، وهو ما عكسته مكاسب الملاذات الآمنة خاصة الذهب الذي سجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، معززاً صمود سعر الأونصة فوق حاجز 1800 دولار. وبدأت الرهانات تتزايد حول بلوغ المعدن الأصفر رقماً قياسياً نتيجة تزايد التوترات بين الصين وواشنطن، حيث بلغ سعر الأونصة في عقود أغسطس، الآجلة، 1879 دولاراً، وسط توقعات بتجاوزها حاجز 2000 دولار.

إعانات البطالة

وزاد تقرير إعانات البطالة من الضغوط التي تعرضت لها سندات الدين الأمريكي وسط ضبابية المشهد الصحي واستمرار ارتفاع أعداد المصابين. فقد تراجعت معدلات العائد على سندات الخزانة (فئة السنوات العشر) بشكل لافت يومي الخميس والجمعة لتنهي الأسبوع على 0.569%، فاقدة 5 نقاط.

أسعار النفط

وتنازعت أسعار النفط عناصر دفع إيجابية وأخرى سلبية لينهي أسبوعه على مكاسب جيدة. فقد ظهرت بوادر انتعاش الطلب العالمي في بداية الأسبوع، حيث كشف تقرير لبنك باركليز تراجع الفائض في الأسواق العالمية، من 3.5 مليون برميل يومياً، إلى 2.5 مليون برميل، كما تراجع عدد منصات الحفر الأمريكية إلى 251 منصة، وهو أقل عدد تسجله منذ الأزمة المالية العالمية.وفي الجانب الآخر أثر التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن والأخبار على الجبهة الصحية سلباً في الأسعار التي أنهت عند 43.34 دولار لبرميل برنت، بمكاسب أسبوعية بلغت 13%، و41.29 دولار للخام الأمريكي الخفيف بمكاسب أسبوعية بلغت 8%.