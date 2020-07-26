شرطة رأس الخيمة تنال جائزة الجهة الحكومية الرائدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”



أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن وزارة الداخلية برؤية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تحرص على تعزيز سمعتها الدولية في الريادة والتميز، وتحقيق المبادرات المعلنة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، عبر إثراء دور الأجهزة الشرطية في عملها لتعزيز الأمن والاستقرار، بمبادرات تقنية هدفها الأساسي دعم جهود التطوير والتحديث، والحفاظ على الريادة الإقليمية.

جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها بمناسبة حصول القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على جائزة الجهة الحكومية الرائدة، ضمن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، التي تضم نخبة من المشاركات الحكومية والفردية، جرى تقييمها وفقاً لعدد من معايير منظومة التميز الحكومي.

وأضاف اللواء علي بن علوان أن فوز شرطة رأس الخيمة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة في برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، يعد فخراً ووساماً مشرفاً لنا في شرطة رأس الخيمة، بفضل تضافر جهود جميع وحدات وإدارات شرطة رأس الخيمة في تعزيز الأمن والأمان، ولولا حرص كافة منتسبينا على رفع مؤشر الشعور بالأمن والأمان لما تحقق هذا الإنجاز من بين (18) جهة منافسة.

من ناحية أخرى دشنت الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة سلامة الإطارات، بشارع الفلية في المدينة، جرى خلالها فحص مجموعة من المركبات الخفيفة والثقيلة، بواسطة مركبة متنقلة، تابعة ل«إينوك»، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية، وتستمر الحملة الأسابيع القادمة في طرق أخرى.

وقال العميد د. محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، الذي كان موجوداً في موقع الحملة، برفقة العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات: إن إطلاق الحملة يواكب حرص وزارة الداخلية على رفع مستوى السلامة المرورية في الطرق، والمحافظة على أرواح قائدي المركبات ومستخدمي الطرق، في ظل الارتفاع المطّرد في درجات الحرارة صيفاً.

وأشار إلى إجراء فحص سريع تركز على فحص الإطارات، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام، مع تقديم جرعة توعوية للسائقين، وتوزيع صناديق تحتوي على بعض أدوات تصليح وصيانة السيارات.