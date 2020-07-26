«كلمة» يترجم «مدن مستقبلية..» لبول دوبراشتيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ترجمة كتاب «مدن مستقبلية: العمارة والمخيلة»، لمؤلفه البريطاني بول دوبراشتيك، وقد نقله إلى العربية تحسين الخطيب، وراجعه الدكتور أحمد خريس.

ونشرت الكتاب في أصله الإنجليزي دار «ريآكشن» البريطانية في فبراير سنة 2019. ويسعى إلى استقصاء الكيفية التي يتداخل فيها الواقعي والمتخيل، لا سيما في العصر الرقمي، ويشتبكان معاً: كيف يمكنهما أن يشقّا الطريق أمام ظهور إمكانات ثرة، بالنسبة إلى الكيفية التي نفكر بها في المستقبل؟ وبما أن أغلب التفكير الحالي، المنصب على المدن المستقبلية هو تفكير عملي في طبيعته، يستند على التنبؤات القائمة على العِلم، فلا بد لكي تُفهَم هذه الكيفية على وجه التحديد، من أن نكون قادرين على الجمع بين الرؤى المتعلقة بالمدن المستقبلية منذ القديم وحتى وقتنا الراهن، في جميع أشكالها الكثيرة والمتعددة، في الأدب والفنون والصور المعمارية المتخيلة

فالهدف الرئيسي لهذا الكتاب هو تأصيل وجود هذه المدن المتخيلة في الممارسة المعمارية، موضحاً كيف يمكن أن توجد صلات كثيرة بين الاثنين، مبيناً كيف أن الصور المستقبلية بصرف النظر عن الصورة «العجائبية» التي قد تبدو عليها، هي صور عن اللحظة الراهنة حقاً، وهي طريقة لتغيير التفكير السائد والممارسة السائدة، لكي تُطلَق في مسار أو مسارات مختلفة.