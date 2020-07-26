لمواجهة «كورونا»..عُمان تبدأ تطبيق الإغلاق التام بين المحافظات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت السلطات العُمانية، مساء أمس السبت، إجراءات الإغلاق التام بين محافظات السلطنة كافة؛ وذلك في إطار آليات التعامل؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وإجراءات الوقاية منه، وسبل تجنب انتشاره، والتعامل مع آثاره المختلفة.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية أن القرار يأتي؛ نظراً لزيادة أعداد المصابين بالمرض، وللحدّ من انتشاره؛ حماية لأفراد المجتمع، ودعماً للقطاع الصحّي، وتعزيزاً لقدراته على مواجهته. وكان قد تم إقرار منع الحركة، وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحال التجارية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً إلى يوم السبت 8 أغسطس/آب المقبل.

وبحسب الوكالة، فإنه لن يكون هناك أي استثناء للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة، فيما ستكون وحدات من الجيش العُماني ووحدات من الشرطة العُمانية على النقاط؛ لإحكام الإغلاق التام. وأوضح المصدر: إن الإغلاق التام يعني غلق جميع نقاط العبور بين المحافظات، ويشمل ذلك الطرق الرئيسية والفرعية ولا استثناء إلا لمركبات الطوارئ بأنواعها، والمركبات العملياتية، وتلك المعنية بتفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة التابعة لكل من أفراد الأمن وقوات الجيش.

وحذرت الجهات المعنية أن فعل كل من يحاول إبراز الأعذار للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة وهو لا يملك ذلك يعد مخالفة وتعطيلاً للأعمال والإجراءات، مشددة على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالتعليمات. وسجلت السلطنة، أمس السبت، 12 حالة وفاة، و1067 إصابة جديدة بالفيروس.

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من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو، إعادة فتح المطارات في الأردن أمام الرحلات الدولية في 5 أغسطس/آب المقبل؛ وذلك بعد أشهر على الإغلاق؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال ميستو: إن «هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم، أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقاً تعتمد على الوضع الوبائي».

كما، بدأت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تشغيل تطبيق «كويت مسافر» الإلكتروني، والذي يتيح للمسافرين المغادرين والقادمين إنجاز مهام سفرهم بسهولة؛ متضمناً شهادة خلو من فيروس كورونا المستجد؛ «كوفيد-19».

وذكرت المصادر أن التطبيق يعد ضمن الإجراءات المطلوبة لإنجاز متطلبات السفر للمغادرين والقادمين بطريقة تحافظ على التباعد الجسدي، وتسليم المستندات إلكترونياً، بعيداً عن الإجراءات الورقية والتلامس. ويوفر تطبيق «كويت مسافر» للمسافرين المغادرين والقادمين إلى البلاد، «باركود» خاصاً يُمكن من دخول مطار الكويت الدولي؛ حيث سيكون أحد اشتراطات دخول بوابات المطار ومناطق وزن الأمتعة ومناطق الانتظار.