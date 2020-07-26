محمد بن راشد ومحمد بن زايد ورئيس تركمانستان يبحثون العلاقات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اتصالاً هاتفياً من قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة.

وجرى خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات أرحب، بما يحقق رغبة قيادتي البلدين الصديقين والمصالح العليا لشعبيهما.

أعرب قربان قولي بيردي محمدوف عن تمنياته بدوام الصحة والسعادة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولشعب الإمارات مزيداً من التقدم والنماء.

بدوره أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لرئيس جمهورية تركمانستان، وللشعب التركماني الصديق اطراد الرخاء والازدهار.

على صعيد متصل، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً من قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، جرى خلاله بحث مستوى تطور العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستعرض الطرفان تطورات وباء «كورونا» على الساحة الدولية، وتجربة البلدين في التعامل معه، إضافة إلى آليات احتواء آثاره في العالم على مختلف المستويات.

وأعرب رئيس تركمانستان، بمناسبة هذه الأيام المباركة، عن تمنياته أن يعم الخير والبركة والسلام الشعوب الإسلامية وبلدانهم وشعوب العالم أجمع، وينعموا بالاستقرار والأمان والازدهار، متوجهاً إلى الله تعالى أن يحفظ البشرية من وباء «كورونا»، ويعجل برفع هذه الجائحة عن العالم. (وام)