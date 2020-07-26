السلطات الأمريكية تنزع أبواب قنصلية الصين في هيوستن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شددت السلطات الصينية، الإجراءات الأمنية خارج القنصلية الأمريكية في مدينة تشنجدو، أمس السبت، بينما استعد الموظفون داخلها للمغادرة بعد قرار إغلاقها، رداً على إغلاق الولايات المتحدة القنصلية الصينية في هيوستن التي دخلها عملاء اتحاديون ونزعوا أبوابها بالقوة، وهو ما اعتبرته بكين مخالفة لاتفاقات دولية، مهددة بالرد، بينما أعلنت واشنطن ضبطها رجلاً من سنغافورة اعترف بأنه عميل للصين.

وأزال عمال شعار الولايات المتحدة من مبنى قنصليتها في تشنجدو، على وقع تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل خلاف يذكر بالحرب الباردة، إثر اتهامات واشنطن لبكين بالتجسس عليها من داخل قنصليتها في هيوستن، والتي اعتبرتها «مركزاً للتجسس وسرقة الملكية الفكرية».

وبعد وقت قصير من انتهاء مهلة إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، شوهدت مجموعة رجال بدا أنهم مسؤولون أمريكيون وهم يفتحون باباً خلفياً للمنشأة عنوة بعدما فشلوا في الدخول إليها من مداخل عدة. ودخلت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، والشاحنات، وشاحنتين تتحليان باللون الأبيض، وعربة أقفال إلى القنصلية، فيما تواجد متابعون وكاميرات محطات إخبارية في محيط المكان.

ونددت وزارة الشؤون الخارجية الصينية، بالخطوة الأمريكية، واعتبرتها مخالفة لاتفاقات دولية وثنائية، وإن الصين سترد دون الإفصاح عن طبيعة ذلك الرد.

في الوقت نفسه، تجمع أفراد من الشرطة، من بينهم عدد من الضباط في ملابس مدنية، خارج القنصلية الأمريكية في تشنجدو، وأغلقوا الشارع أمام حركة المرور. ولم تتضح بعد المهلة النهائية لمغادرة الأمريكيين تشنجدو، لكن شوهدت ثلاث شاحنات لنقل الأمتعة في محيط مبنى القنصلية بعد ظهر أمس. كما شوهد موظفون يجرون عربات في الداخل تحمل أحدها حاوية قمامة فارغة، بينما جر بعضهم حقائب سفر.

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ورأت بكين أن موظفي البعثة الدبلوماسية يعرضون أمن ومصالح الصين للخطر. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن إغلاق قنصلية تشنجدو كان «رداً مشروعاً وضرورياً على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة»، موضحة أن «بعض الموظفين الأمريكيين في القنصلية انخرطوا في أنشطة خارج صلاحياتهم وتدخلوا في شؤون الصين الداخلية».

وجاء الأمر الصيني بإغلاق تلك القنصلية رداً على إمهال الإدارة الأمريكية للصين حتى مساء أمس الأول الجمعة، لإخلاء قنصليتها في المدينة الواقعة في ولاية تكساس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأول الجمعة: «يمكننا أن نؤكد أن القنصلية الصينية العامة في هيوستن مغلقة الآن».

في السياق نفسه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إن رجلاً من سنغافورة أنشأ موقعاً إلكترونياً وهمياً للاستشارات للحصول على معلومات من عاملين في الحكومة الأمريكية، اعترف بأنه يعمل لحساب الاستخبارات الصينية.

وافتتحت القنصلية الأمريكية في تشنجدو في عام 1985 وبها نحو مئتي موظف من بينهم 150 من المحليين. ولم يتضح بعد عدد الموظفين فيها حالياً.(وكالات)