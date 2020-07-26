اختراق بيانات جامعات ومؤسسات خيرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

تعرضت أكثر من 20 جامعة ومؤسسة خيرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا لهجوم إلكتروني. ومن أشهر هذه الجهات: برمنجهام، ودي مونتفورت، وستراثكلايد، وإكستر، ويورك، وأكسفورد بروكس، وليدز، ولندن، وريدينج، والكلية الجامعية لأكسفورد، وكلية ميدلبري فيرمونت في بريطانيا، وجامعة وست فرجينيا، وكلية فلوريدا الجديدة، في أمريكا، ومدرسة جيفيريوس، وجامعة أمبروز، ألبرتا الكندية، ومدرسة رود آيلاند للتصميم، إضافة إلى مؤسسات خيرية، منها فيرمونت فودبانك، راديو فيرمونت العامة، ومشروع حقوق المهاجرين، وأرسلت جميع المؤسسات رسائل بريد إلكتروني تعتذر فيها على البيانات المخترقة، والتي تضمنت أرقام الهواتف، وسجل التبرعات، والأحداث التي حضرتها، وكان الطلاب الخريجون الشريحة الأكثر تأثراً بالاختراق، إذ طُلب منهم دعم المؤسسات التي درسوا فيها مالياً، لكن من غير الواضح عدد الأفراد الذين أرسلت إخطارات إليهم.

وتعرضت شركة «بلاك بود» ومقرها ولاية كارولينا الأمريكية، وهي أكبر مزود في العالم لبرامج إدارة التعليم وجمع الأموال والإدارة المالية، وتقدم خدماتها للمؤسسات غير الربحية ومنظمات الرعاية الصحية والدينية، لاختراق ودفعت الفدية.