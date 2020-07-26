شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الاقتصاد والنفوذ السياسي معضلتان تعرقلان اتفاق «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشكل قضيتا النفوذ السياسي والمكاسب أو الخسائر الاقتصادية المحتملة عائقين رئيسيين أمام توصل مفاوضي بروكسل ولندن إلى اتفاق للخروج البريطاني الآمن من عضوية الاتحاد الأوروبي، بينما يقول مراقبون: إن إنهاء المواجهة ربما يكون في وجود محرض إضافي يتمثل في التوافق على تمديد الفترة الانتقالية، ومحاولة الإبقاء على عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة بعد خروجها من عضوية الاتحاد.

وغادرت بريطانيا التكتل رسمياً بعد عضوية استمرت 50 عاماً في 31 يناير الماضي، بعد أربع سنوات من استفتاء أثار انقساماً كبيراً. لكنّ بريطانيا تبقى ملزمة بقواعد التكتل حتى 31 ديسمبرالمقبل، بانتظار نتائج المفاوضات حول علاقاتها المستقبلية مع أكبر شريك تجاري لها.

وتواجه المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد عثرات كبيرة وعجزاً في التوافق على العديد من النقاط على الرغم من مرور شهور من جولات التفاوض التي لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر، إذ ترفض بريطانيا القبول بالعديد من الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي للوصول بشكل مفتوح إلى سوقها الاقتصادي، وطرح ظهور فيروس كورونا تحديات جديدة الى المعضلة القائمة فقد رسمت الأزمة الصحية العالمية خطوط انقسام إضافية، وعمّقت الخطوط القائمة، وقسمت المجتمعات والمناطق إلى غنية وفقيرة، وأكثر اكتفاء ذاتياً وأقل قدرة على الاكتفاء الذاتي.

واستبعدت لندن وبروكسل الخميس، أي تفاهمات على مبادئ اتفاق مبكر في يوليو الحالي، وتبادلا الاتهامات بالمسؤولية في الفشل. واتهم المفاوض البريطاني ديفيد فروست الاتحاد الأوروبي بالفشل في الاعتراف باستقلال بريطانيا الاقتصادي والسياسي.

بدوره، اتهم نظيره الأوروبي ميشال بارنييه لندن برفض تجاوز خطوطها الحمراء. وأكّد أنه «من خلال رفضها الحالي الالتزام بشروط المنافسة المفتوحة والمنصفة، تعرقل فرص اي اتفاق تجاري ».

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وتلحظ أستاذة العلوم السياسية الروسية نتاليا يرمينا ضعفاً وانقساماً في صفوف التكتل الأوروبي نفسه، في مواجهة التحدي الخطير الذي يطرحه خروج دولة بحجم بريطانيا من صفوفه، وهو ما ينعكس بصورة أوضح على طاولات التفاوض. أما سيادة المخاوف من تقديم تنازلات غير محسوبة تكون عواقبها وخيمة في المجالين الاقتصادي والسياسي، فهي عقدة يعانيها طرفا التفاوض، وتقف وراء العجز المستمر في التوصل إلى صيغة تفاهمات.

كتبت أستاذة العلوم السياسية في جامعة سان بطرسبورغ، نتاليا يرمينا، في «أوراسيا إكسبرت»، حول عجز الاتحاد الأوروبي حتى عن التظاهر بوحدة الصف في وجه بريطانيا، بعد وباء كورونا.

وجاء في المقال: تعجز بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن صياغة علاقات جديدة بعد خروج بريطانيا منه: خلال القمة التي عقدت عبر النت «أونلاين» في ال 15 من يونيو، اضطر الطرفان إلى الاعتراف بأن المفاوضات بحاجة إلى «محرض جديد». ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام البريطانية، لندن مستعدة لتقديم تنازلات من أجل إبرام اتفاقية تجارية في الوقت المحدد، لكن جولات المفاوضات الأخيرة لم تُظهر تقدماً كبيراً.

وواجهت بروكسل تحدياً خطيراً متمثلاً في خروج بريطانيا، لكن الوباء زاد الطين بلة. فقد رسم خطوط انقسام إضافية، وعمّق الخطوط القائمة، وقسم المجتمعات والمناطق إلى غنية وفقيرة، وأكثر اكتفاء ذاتياً وأقل قدرة على الاكتفاء الذاتي.

لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون، في الوقت الحالي، كتلة واحدة، تتيح له الظهور موحداً في عملية التفاوض مع بريطانيا، نظراً لأن العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا تختلف باختلاف بلدانه، وهو ما يؤكد الاختلافات في وجهات نظر الدول الأعضاء حول قضايا مختلفة، ومنها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإمكانية الحفاظ بالدرجة القصوى الممكنة على بريطانيا في السوق المشتركة. ربما بسبب هذا الظرف لا يستعجل مسؤولو بروكسل الأمر، بل يفضلون الانتظار.

وفي ضوء الواقع الراهن رجح مراقبون تمديد الفترة الانتقالية، حيث إنه لا يزال لبروكسل مصلحة فيها أكثر من البريطانيين، مع محاولة الحفاظ على تفاعل وثيق بين الطرفين في ظل الظروف الحالية وإمكانية الحفاظ على الأقل، وبالقدر الممكن على بقاء بريطانيا في السوق المشتركة.