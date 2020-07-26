القاهرة: السيسي يجدد التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة، في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي جدد التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية، حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الجنوب أفريقي عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة، وصولا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

وذكر بسام راضي أنه تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي، حيث تبادل الرئيسان الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار "مسار برلين"، ومبادرة إعلان القاهرة، سعيا لتقويض مخاطر الإرهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة، والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.