شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى يعلن تصديه هجوما لتنظيم داعش الإرهابى فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الحشد الشعبى فى العراق، اليوم السبت، تصدى قواتها لهجوم شنه تنظيم "داعش" في قاطع العظيم شمال غرب محافظة ديالى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبى في العراق أن قوات اللواء 23 تصدت مساء اليوم، لهجوم عنيف شنه فلول تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الميتة ضمن قاطع العظيم شمال غرب ديالى.

وأضافت هيئة الحشد الشعبى في العراق أن قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي تصدت للهجوم من أكثر من محور، لافتا إلى التعرض ما يزال مستمراً.