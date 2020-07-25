شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح» يوضح المقصود بـ«التكبير المطلق» في أيام عشر ذي الحجة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، المقصود بالتكبير المطلق في الأيام العشر من شهر ذي الحجة.
وقال الشيخ المصلح في مقطع فيديو إن التكبير مشروع هذه الأيام وهو من ذكر الله عز وجل، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون إلى الأسواق في الأيام العشر يكبرون، جاء ذلك عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم.
وأضاف الشيخ خالد المصلح أنه يُشرع لكل مؤمن أن يكثر من ذكر الله، ومنه تكبيره في كل الأحيان والأحوال وهذا هو التكبير المطلق وهو ما كان في كل زمان وكل مكان وفي كل حال.
كانت هذه تفاصيل خبر «المصلح» يوضح المقصود بـ«التكبير المطلق» في أيام عشر ذي الحجة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.