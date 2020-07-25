شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: المساكن الشاغرة تتجاوز 1.4 مليون وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء، المنشورة في تقرير الإحصاءات السنوية 2019، ارتفاع أعداد الوحدات السكنية في المملكة إلى أعلى من 7.7 مليون وحدة سكنية بنهاية 2019، مسجلة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.1 %، بزيادة في أعدادها خلال العام وصلت إلى أعلى من 307.1 ألف وحدة سكنية جديدة.

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وبذلك يرتفع إجمالي أعداد الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة 2016-2019 إلى نحو 1.3 مليون وحدة سكنية جديدة، أي بارتفاع بلغت نسبته 20.2 % خلال أربعة الأعوام الماضية.

ووفقا لتلك التطورات الإيجابية على مستوى الزيادة السنوية في ضخ الوحدات السكنية، التي وصلت بمستواها السنوي إلى ضعف الزيادة السنوية في أعداد الأسر الجديدة، حيث لم يتجاوز الارتفاع السنوي لأعداد الوحدات السكنية المشغولة بأسر سعودية خلال 2019 سقف 90.8 ألف وحدة، أي بزيادة نسبية وصلت إلى 2.5 %، وليستقر إجمالي أعدادها بحلول منتصف العام عند 3.7 مليون وحدة سكنية مشغولة بأسر سعودية، ووفقا لذلك يقدر وصول إجمالي أعداد الوحدات السكنية المشغولة بأسر سعودية وغير سعودية خلال الفترة نفسها إلى أدنى من 6.3 مليون وحدة سكنية.

وبمقارنة تلك الأعداد سيظهر ارتفاع أعداد الوحدات السكنية الشاغرة إلى أعلى من 1.4 مليون وحدة سكنية، أي ما تصل نسبته إلى 18.5 % من إجمالي أعداد الوحدات السكنية في المملكة، ويتوقع أن تزداد أعداد تلك المساكن الشاغرة مع زيادة ضخ مزيد من الوحدات السكنية الجديدة، إضافة إلى تزايد خروج كثير من أسر السكان الوافدين.