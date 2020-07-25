شكرا لقرائتكم خبر عن التكبيرات بصوت مؤذن المسجد الحرام الشيخ «عصام خان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - https://twasul.info/wp-content/uploads/2020/07/الله-أكبر-الله-أكبر..-الله-أكبر-كبيرا..-التكبيرات-بصوت-مؤذن-المسجد-الحرام-الشيخ-عصام.mp4

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التكبيرات بصوت مؤذن المسجد الحرام الشيخ «عصام خان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.