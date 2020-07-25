تعرف على حقيقة وفاة المصرية عبلة الكحلاوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
نفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - بنات في جامعة الأزهر، الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاتها، موضحةً أنها بصحة جيدة.
وقالت الكحلاوي، خلال مكالمة هاتفية عبر قناة "تين": "أنا في نعمة، وعايشة في كرم ربنا، وربنا يسامح اللي كل شوية يطلعوا شائعة عن وفاتي".
ووجهت رسالة إلى مروّجي شائعة وفاتها، قائلةً: "اتقوا الله، حرام عليكم، من فضلكم كفاية خصوم، هنبقى بين إيد ربنا في لحظات، وربنا يهديكم"، موضحةً: "دي تاني مرة تطلع شائعة موتي، وأنا كده باخد حسنات أكتر، وعايشة بتوجيه ربنا سبحانه وتعالى".
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