شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. .صور ولقطات للمريخ بدقة عالية لأول مره في تاريخ البشرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قامت روبوتات ناسا بالتقاط صور عالية الدقة لكوكب المريخ الصوره أثناء مهامها على الكوكب الأحمر.



تم دمج مجموعة من الصور لتشكل فيديو يوفر تجربة افتراضية تحاكي الواقع على سطح المريخ بحسب روسيا اليوم .

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