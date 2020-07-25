إصابة ابنة وزيرة الدفاع اللبنانية بكورونا 

ونشرت عكر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها أنها أجرت وعائلتها فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية، للمرة الأولى.

وأوضحت أنها أعادت الفحوصات نفسها بعد أيام، وتبين أن فحص ابنتها إيجابي، وفحوصاتها هي سلبية، وكذلك جاءت نتائج العاملين معها سلبية، أيضا، مشيرة إلى إيداع ابنتها الحجر.

وشددت وزيرة الدفاع اللبنانية على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وإجراءات الوقاية للحد من الخسائر الصحية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 15.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 640 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.