بغداد، 25 يوليو - سبوتنيك. وقال آمر اللواء 23 في الحشد، بشير العنبكي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، إن اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا بعد صد الهجوم الذي شنه من أكثر من محور في منطقة الميتة، ضمن قاطع العظيم، شمال غرب ديالى.
وبحسب بيان لإعلام الحشد، "أصيب أحد مقاتلي اللواء 23 بالحشد الشعبي أثناء مشاركته بعملية التصدي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صد هجوم في ديالى... الحشد الشعبي العراقي يقتل 2 من "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.