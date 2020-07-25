الرئيس السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على

في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس المصري".

وجاء في البيان الذي نشته الوكالة: "سمو الأمير وولي العهد يتلقى اصالا هاتفيا من الرئيس المصري اطمأن خلاه على صحة سمو أمير البلاد متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية".

وأضاف البيان "الأمير وولي العهد يعرب عن تقديره التواصل الأخوي الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

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وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر بيانا حول صحة أمير البلاد، الشيخ الصباح الأحمد الصباح، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، مؤكدا أن "أمير البلاد بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج".

وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، فجر الخميس الماضي متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية. ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي عهد في دولة الكويت، منذ السابع من فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير/ شباط، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.