شكرا لقرائتكم خبر عن أضحية العيد.. أغلى خروف عربى فى البحرين.. اعرف تمنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الأضاحى ارتفاعاً فى مملكة البحرين، بعد أن تم أمس بيع أغلى خروف عربي بـ175 ديناراً (464 دولارا تقريبا)، فيما بلغ سعر أقل خروف 125 ديناراً، فى حين تراوح سعر الرأس الصومالي بما بين 50 إلى 60 ديناراً شاملاً الذبح والتقطيع.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، أكد تجار مواشٍ أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أزمة فيروس كورونا "كوفيد19"، موضحين في الوقت نفسه أن هناك عدة خيارات مطروحة أمام الزبون إما الإشراف على الذبيحة بنفسه داخل الحظيرة أو اصطحاب أحد القصابين معه للذبح في الخارج بهدف الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليل التباعد الاجتماعي مقابل 10 دنانير.

فيما اشتكى زبائن من ارتفاع كلفة القصاب في حال اصطحابه للذبح، وخصوصاً أنها تشكل عبئاً عليهم مع ارتفاع أسعار المواشى مقارنة مع الأعوام الماضية، أبدوا حيرتهم من قيام بعض التجار برفع أسعار الذبح خارج المسلخ دون مبرر.

وطالبوا بتكثيف الرقابة على المسالخ غير المرخصة والمنتشرة في مناطق المملكة، وخصوصاً مع انتشار فيروس كورونا، مبدين مخاوفهم من تكدس الزبائن أمام المسالخ خلال أيام العيد.