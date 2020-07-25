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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف وزير الداخلية التونسى هشام مشيشي، بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما نشرت وسائل إعلام تونسية. من هو هشام المشيشى المكلف بتكشيل الحكومة التونسية؟ هشام المشيشي وزير الداخلية التونسي. في حكومة إلياس الفخفاخ ولد في تونس سنة 1974. وشغل المشيشى، خطة مستشار للشؤون القانونية لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل أن يتقلد خطة وزير الداخلية سنة 2020 في حكومة إلياس الفخفاخ سبقه الفوراتي. تحصل هشام المشيشي على شهادة العلوم في جامعة ستاربغز وشغل خطة مدير ديوان وزارة المرأة والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية. Advertisements

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